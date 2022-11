Esplosione a Lucca, morta anche Debora Pierini: la 26enne neo mamma non è sopravvissuta alle ferite

È morta oggi all’ospedale Cisanello di Pisa la terza persona rimasta coinvolta nell’esplosione di una palazzina a Lucca lo scorso 27 ottobre: Debora Pierini, 26 anni, era ricoverata in condizioni gravissime a causa delle ustioni riportate nello scoppio. Una fuga di gas ha causato la detonazione nell’edificio che si trova nella frazione di Torre, vicino Lucca. Pierini era incinta: il suo bambino è stato fatto nascere con un parto cesareo d’urgenza. Oltre a lei, nell’incidente hanno perso la vita un 69enne, Luca Franceschi, e la 44enne Lyudmyla Perets. L’inchiesta su quanto accaduto va avanti. Il pm di Lucca Antonio Mariotti ha fatto notificare 37 avvisi di garanzia: un atto dovuto per permettere ai soggetti potenzialmente coinvolti di poter nominare dei propri periti per atti d’indagine irripetibili, come le autopsie sulle vittime.

“Apprendiamo con immenso dolore la notizia della morte di Debora Pierini, la giovane madre coinvolta nella tragica esplosione del 27 ottobre nella frazione di Torre, il cui drammatico bilancio sale oggi a tre vittime”, ha scritto su Facebook il sindaco di Lucca, Mario Pardini. “Ricoverata al centro grandi ustionati di Cisanello dopo essere stata estratta dalle macerie della sua casa – prosegue il primo cittadino – Debora si è spenta questa notte lasciando il figlio appena nato e il marito. L’amministrazione comunale e la città di Lucca si stringono intorno alla famiglia, in un cordoglio difficile ad esprimersi con le parole: siamo comunità anche nel grande dolore di una così giovane vita spezzata”.

L’amministrazione comunale attiverà a breve un conto corrente per raccogliere fondi a favore delle famiglie delle vittime di Torre. Anche il governatore Eugenio Giani ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte della donna: “Tutta la Toscana si stringe intorno al piccolo e alla famiglia per la scomparsa di Debora Pierini. Dopo l’esplosione a Torre, nel comune di Lucca, la giovane di 26 anni era stata portata in ospedale dove aveva partorito in emergenza, ma le ustioni sul suo corpo sono state troppo gravi”.