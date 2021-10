Nella frazione di San Vito del Vesuvio, a Ercolano in provincia di Napoli, due giovani sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, di 26 e 27 anni, erano entrambi incensurati e vivevano nel vicino comune di Portici.

Gli investigatori escludono l’ipotesi di un agguato di camorra. Secondo la prima ricostruzione il proprietario di una delle villette di via Marsiglia, un camionista di 50 anni, si è insospettito per la presenza di un’auto con a bordo due ragazzi vicino alla sua abitazione. In passato l’uomo era stato vittima di furti in casa e ha creduto che i due fossero dei ladri. Così ha imbracciato il fucile e ha sparato.

I carabinieri stanno interrogando il 50enne e se la ricostruzione fosse confermata sarà sottoposto a fermo.

“La nostra città è sconvolta – ha scritto su Facebook il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto – da quanto accaduto la scorsa notte a San Vito. Una tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità. Questo è il momento del silenzio. Al momento gli inquirenti stanno accertando l’esatta dinamica dell’accaduto. Il mio pensiero come sindaco e come padre è per le famiglie colpite da questa immane tragedia”.