“Ancora gente con la mascherina, è schiavitù mentale”: polemica sul tweet di Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri: “Ancora gente con la mascherina, è schiavitù mentale”

Enrico Ruggeri nella bufera per un tweet in cui il cantante critica chi indossa la mascherina all’aperto nonostante questa non sia più obbligatoria dallo scorso 11 febbraio.

Sui social, infatti, Ruggeri ha scritto: “In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa”.

Un post che, come detto, ha raccolto centinaia di commenti, perlopiù negativi. La maggior parte degli utenti, infatti, ha criticato il cantante per le sue parole.

“Più che schiavitù mentale è un gesto di responsabilità” ha scritto qualcuno. “Cioè nemmeno il libero arbitrio va bene ora? che fastidio dà chi si mette la mascherina? mica ti obbliga a farlo. Anche a me non piace la tua musica ma se uno la vuole ascoltare mica penso sia un pirla” è stato il commento di un altro utente.

Tra gli interventi, anche quello di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che sui social commenta il tweet di Ruggeri così: “Prima invocano la libertà. E poi criticano la libera scelta degli altri”

Le parole di Ruggeri, però, hanno anche raccolto commenti positivi sopratutto da chi si dichiara no vax e no Green Pass. “Troppe pecore ipocondriache, non ne usciremo mai” si legge tra i commenti del tweet.