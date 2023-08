Caso Giambruno, Enrico Mentana: “Se dici una fesseria in tv, sai di chi è colpa”

Giambruno, Enrico Mentana: “Se dici una fesseria in tv, sai di chi è colpa”

Non si placano le polemiche su Andrea Giambruno e le sue dichiarazioni sulle violenze sessuali avvenute a Palermo e a Caivano: a commentare la vicenda è stato anche il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, che, pur senza mai nominare il collega, ha detto la sua sui suoi profili social.

“Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per fare la spesa e te lo rubano, beh te la sei cercata – scrive Enrico Mentana – Se sei donna e vai in giro la sera in minigonna o senza reggiseno, se sei ancora fuori dopo mezzanotte, o se ti bevi un bicchiere di troppo, poi non stupirti se ti violentano”.

“Ma se segui questa logica, e fai il giornalista in tv, che tu sia single o maritato, quando dici una fesseria col botto, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la colpa” conclude il giornalista.

Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, è finito al centro delle polemiche per aver dichiarato nel corso della sua trasmissione: “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.