Elena Cecchettin: “Filippo aveva già aggredito Giulia, se davvero l’amava perché ha voluto possederla?”

Elena Cecchettin: “Filippo aveva già aggredito Giulia”

Filippo Turetta aveva già aggredito Giulia Cecchettin alcuni giorni prima dell’omicidio: lo ha rivelato Elena Cecchettin durante un collegamento con la trasmissione Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4 nella serata di domenica 19 novembre.

“Giulia stava cercando di staccarsi, ma non era facile: c’era una sorta di manipolazione” ha raccontato la sorella della vittima. Elena, poi, ha confermato che Filippo Turetta diceva sempre di voler stare con Giulia e di non poter vivere senza di lei: “Sì, è così, e non è sano”.

Elena Cecchettin, quindi, rivela che Turetta aveva già mostrato il suo volto aggressivo almeno in un’occasione: “Parlando con alcune amiche di Giulia sono venuta a conoscenza del fatto che un paio di settimane prima c’era stato un episodio dopo il quale Giulia aveva confessato loro di aver avuto paura”. Anche se Giulia aveva successivamente ridimensionato l’episodio “perché voleva sempre difenderlo”.

“Quando Filippo diceva di volersi fare del male, non lo diceva seriamente, ma perché voleva tenersi Giulia stretta a sé” ha aggiunto la sorella di Giulia.

“Filippo, perché non ti sei limitato ad amarla? Non è nostro diritto decidere di terminare la vita di una persona solo perché non la possiamo ottenere” Elena, la sorella di Giulia, a #Drittoerovescio pic.twitter.com/OmrpHsQYkN — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 19, 2023

Elena, poi, risponde alla domanda più difficile di tutte, ovvero che cosa direbbe a Filippo Turetta: “Io vorrei capire perché ha tentato di possedere Giulia se è vero che l’amava, perché non s’è limitato ad amarla. Tutti abbiamo avuto il cuore spezzato prima o poi. Però le altre persone non sono di nostra proprietà, Giulia era una persona grande, e mi dispiace che questa per Filippo sia stata l’unica soluzione”.