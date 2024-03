Stanotte l’eclissi penombrale di Luna: quando e come vederla in Italia. Orario, a che ora, durata, streaming

Questa notte, tra domenica e lunedì, chi vorrà fare le ore piccole potrà godersi anche dall’Italia l’eclissi penombrale della Luna del Lombrico, la prima Luna piena della Primavera. Lo spettacolo inizierà alle ore 5,53 italiane. Il satellite della Terra attraverserà infatti la penombra terrestre, apparendo dunque leggermente opaca, ma rimanendo comunque visibile nella sua interezza. Un effetto dovuto al fatto che la Luna non entra veramente in contatto con l’ombra piena della Terra, ma passa ‘solo’ attraverso la sua penombra. Da qui la scarsa luminosità del satellite, anche se si trova in piena luce.

L’eclissi penombrale del 25 marzo 2024 sarà come detto visibile in Italia dalle ore 5.53, raggiungendo il massimo alle 08,12, quando il 95% del disco lunare sarà oscurato dalla penombra terrestre. Per vedere bene il fenomeno l’ideale sarebbe trovarsi lontano da luci e palazzi alti. Viene definita Luna del Lombrico o del Verme mutuando una definizione data dai nativi d’America, e corrisponde all’emersione dei lombrichi dal terreno riscaldato di marzo, simbolo del ritorno dei pettirossi. In inglese si genera un gioco di parole: “worm moon” (luna del lombrico) e “warm moon” (luna tiepida), visto l’aumento delle temperature con l’arrivo della primavera.