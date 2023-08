Donna ricoperta di cioccolato nel buffet dei dolci di un hotel in Sardegna

Una donna in costume, completamente ricoperta di cioccolato, stesa su un tavolo assieme ai dolci: è lo scioccante buffet offerto dal Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci, in provincia di Sassari, in Sardegna.

A denunciare l’accaduto, sul suo profilo Linkedin, è stato Federico Mazzieri, manager milanese che si trovava in vacanza in Sardegna con la figlia 14enne.

“Dopo una bella giornata in cui tante persone hanno lavorato duramente per fare passare un giorno spensierato ai tanti ospiti, rimango senza parole guardando questa scena: buffet dei dolci a bordo piscina, su un tavolo una ragazza ‘in costume’ ricoperta di cioccolato, stesa in mezzo ai pastìccini” ha scritto l’uomo, citato da La Nuova Sardegna.

“Sono in vacanza con mia figlia di 14 anni ed il suo commento è stato: ‘Papà che schifo, questo non è un paese dove potersi realizzare’. Parlare di sostenibilità e di etica è molto semplice – continua Mazzieri – rendere questi valori aziendali vivi nel quotidiano è sicuramente molto più difficile. Cosa ne pensano i manager di Alpitour di questa rappresentazione del corpo femminile?”.

Il manager, quindi, chiede: “Come si può permettere che nelle proprie strutture ci siano questi comportamenti, dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l’occhio malizioso dì qualcuno”.

“Rispettare l’ambiente e le persone attraverso un turismo più sostenibile offrendo ai propri clienti attività personalizzate e prodotti tipici del territorio” scrive ancora l’uomo.

Alla richiesta di spiegazioni all’hotel, il manager si sarebbe sentito rispondere dall’albergo che si trattava di una “statua di cioccolato”.

Dopo la pubblicazione del post, diventato virale sui social, sono arrivate le scuse dell’albergo, che ha parlato di “incidente increscioso”.

“Desideriamo, prima di tutto, porgere a lei, alla sua famiglia e in particolare a sua figlia, nonché ai nostri clienti, le più sincere scuse a nome di tutto il management Voi hotels. Ci rammarichiamo profondamente per l’incidente verificatosi e desideriamo ribadire con fermezza che non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che abbracciamo” si legge nella replica dell’hotel.

L’albergo, poi, ha fatto sapere che quanto accaduto “non ricapiterà più” e che sono state intraprese “azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso in alcun modo”.