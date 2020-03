Suo marito la lascia e lei gli incendia la casa: “L’ho letto nei tarocchi, volevo farlo tornare da me”

Ha dato fuoco alla casa del suo ex marito perché lo ha “letto nei tarocchi”. Questa la folle giustificazione all’altrettanto folle gesto di una donna di Catania che, dopo essersi recata da una sua amica cartomante, ha deciso di bruciare l’abitazione dell’ex coniuge per riuscire a riattirarlo a sé.

La cartomante aveva dato delle indicazioni ben precise all’amica con il cuore spezzato perché abbandonata, le quali rappresentavano un atipicissimo “filtro d’amore”: la donna doveva dare alle fiamme l’appartamento e non dirlo a nessuno, altrimenti l’effetto sarebbe stato vanificato. Lei, però, per incendiare la casa del suo ex sita in via Gattuso a Trecastagni (CT) si è fatta aiutare da un complice e, quando sono intervenuti i vigili del fuoco, è partita la denuncia. Non ci è voluto molto prima che la ex moglie del proprietario dell’abitazione fosse identificata grazie alle telecamere di sicurezza, i cui filmati sono stati subito visionati dal carabinieri.

E, anche se la donna e il suo complice avevano provato ad oscurare le telecamere con un panno, l’uomo ha riconosciuto subito la sua ex moglie, nel cui negozio sono poi stati rinvenuti del combustibile e degli abiti sporchi. Arrestati dai militari sia le due donne, la cartomante e l’ex moglie della vittima, che il complice. Ai domiciliari, però, si trovano solo gli esecutori materiali dell’incendio con l’accusa di concorso in incendio doloso aggravato dall’aver procurato un pericolo per l’incolumità pubblica.

Leggi anche:

“Mio marito fa troppi peti”: la moglie chiede il divorzio dopo solo un mese / Il marito si lamenta della cena della moglie: lei lo uccide con 30 coltellate

Potrebbero interessarti Modena, dai rubinetti esce Lambrusco invece che acqua corrente Coronavirus, scuole chiuse in Italia: un chiarimento sulla notizia diffusa alle 14 Nell'Albergo Etico le persone con disabilità "rinascono dopo i traumi della vita"