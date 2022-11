Elude il telepass 145 volte e viaggia gratis in autostrada: denunciata

È riuscita a eludere il casello autostradale per ben 145 volte, arrivando a risparmiare circa 6mila euro: è stata individuata e denunciata la 44enne che – a bordo della sua Peugeot – percorreva l’autostrada tra la Lombardia e la Toscana gratuitamente sfruttando altri veicoli che davanti a lei utilizzavano la corsia Telepass. Una manovra azzardata che al di là della truffa che la vede imputata avrebbe potuto causare incidenti e rallentare la circolazione in un punto cruciale come un casello. Autostrade per l’Italia ha citato in giudizio la donna, chiedendo anche un risarcimento da 6mila euro, l’ammontare dei pedaggi che avrebbe eluso. I fatti risalgono al 2018, tutti concentrati tra luglio e dicembre. Il 5 agosto la donna avrebbe superato il casello per ben 5 volte senza pagare.

Oltre ad utilizzare l’uscita di Firenze, la sua Peugeot è stata vista anche ai varchi di Pisa, Lucca, Bologna, Milano, Bergamo, Prato e Altopascio. Ogni volta utilizzava lo stesso metodo: si immetteva nella corsia del Telepass, tallonando l’auto che la precedeva, e riusciva a passare prima che la sbarra si richiudesse tra un’auto e l’altra. Il meccanismo di funzionamento del sistema stesso prevede infatti che la sbarra si alzi automaticamente al passaggio dell’auto in possesso del dispositivo all’interno dell’abitacolo.