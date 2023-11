Il post shock della docente contro gli ebrei: “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione”. Scuola pronta a sospenderla

Una professoressa di matematica posta sui social un messaggio di sfogo sulla guerra tra Israele e Palestina che non passa inosservato e che ora le fa rischiare la sospensione. È la vicenda che coinvolge Hanane Hammoud, di origine libanese della scuola internazionale H-Farm di Roncade (Treviso), che – scrive il Corriere di Treviso – “in un momento incontrollato di rabbia, ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostra gli orrori della guerra tra Israele e Palestina corredato di una semplice frase: ‘Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei’.

Una studentessa, imbattendosi nel post, ne ha catturato uno screenshot, che ha rapidamente raggiunto i genitori e si è diffuso tra le chat di famiglia, generando profonda preoccupazione e sconcerto. La scuola, che da sempre sottolnea l’importanza dell’inclusività e della multiculturalità, si trova ora a fronteggiare un dilemma: come gestire un’azione così in contrasto con i suoi valori fondanti?

La docente, nata in Libano e specializzata in matematica all’Università Americana di Dubai, ha espresso la sua difficoltà psicologica legata alla situazione in Medio Oriente, un conflitto che la tocca da vicino. Tuttavia, questa spiegazione potrebbe non essere sufficiente per evitarle un provvedimento disciplinare da parte della scuola, che valuta la possibilità di una sospensione.