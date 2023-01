La denuncia della mamma di Valentina: “Se vi chiedono soldi è una truffa”

Il 5 gennaio, Valentina, 10 anni, è stata investita sull’A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Bagnara. Una tragedia, che però non ha smosso gli animi di presunti truffatori. Da quanto si evince attraverso un post pubblicato sui social dalla mamma della bambina, c’è gente che sta chiedendo denaro per organizzare i funerali di Valentina.

“Non approfittate a fare raccolte su mia figlia. Noi non abbiamo bisogno di niente, Vale ha la sua famiglia e i suoi compagni di scuola e la nostra associazione Jasmin’s cinema moda and dance che stanno pensando a tutto. Se vi cercano soldi dicendo che stanno raccogliendo soldi per il funerale non date niente, è una truffa, noi non abbiamo bisogno di niente”, scrive Francesca sulla sua pagina Facebook.

Come riportato da Fanpage.it, Francesca ha denunciato il tentativo di speculare sulla tragedia che ha sconvolto la sua vita in pochi minuti. Erano a bordo della loro auto, quando un guasto ha costretto il padre, alla guida, a fermare la vettura sulla corsia di emergenza dell’autostrada.

Valentina è scesa dal lato sinistro dall’auto sulla quale si trovava e pochi minuti dopo è stata travolta da una Renault Clio. Il conducente è ora indagato per omicidio stradale, ma è da chiarire la dinamica dell’incidente.

“Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo, la mia vita non ha più senso senza te”, aveva scritto subito dopo il tragico incidente la mamma di Valentina su Facebook.