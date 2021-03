“Denise Pipitone è in Russia?”: attesa per le rivelazioni di “Chi l’ha visto?”

C’è grande attesa per la trasmissione “Chi l’ha visto?” di questa sera. Protagonista del programma condotto da Federica Sciarelli è il caso di Denise Pipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese. “Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi”, dice Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise. Stasera sarà lui a intervenire al posto di Piera alla trasmissione di Rai3. Alle 21.20, sarà mostrato l’appello di una ragazza russa che cerca la sua famiglia. Racconta di essere stata rapita quando era piccola e di essere stata trovata in un campo nel 2005. Oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone. Ventuno anni.

La notizia di una ragazza che alla tv russa ha raccontato di essere stata rapita quando era piccola ha riacceso la speranza di trovare Denise Pipitone Ma chi è Olesya Rostova?Come ricostruito da Il Riformista, la giovane ha inviato una lettera alla redazione di пусть говорят (in italiano “Lasciali parlare”), trasmissione russa in onda sull’emittente Primo Canale, per cercare la sua famiglia. Olesya ha raccontato di essere stata rapida da piccola e portata in un campo rom nel 2005 quando aveva circa 5 anni, età compatibile con quella di Denise.”Sarebbe troppo bello, un regalo enorme – commenta la presentatrice Federica Sciarelli -, ma serve tempo e sono necessarie tutte le verifiche del caso”

Potrebbero interessarti A Torino è sparito nel nulla Amadou Toure, ventenne della Guinea: presentato un esposto in procura Vaccino agli adolescenti, Pfizer annuncia: “Efficacia del 100% tra i 12 e i 15 anni” "Non fate somministrare i vaccini dai farmacisti": parla l'Als