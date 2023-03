“Non eravamo a conoscenza di tale accertamento. Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo permetterci illusioni dolorose. Grazie”. Questo il post pubblicato su Instagram nella mattinata di oggi, sabato 4 marzo, da Piera Maggio e Pietro Pulizzi, la mamma e il papà di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, a settembre del 2004, quando aveva solo 4 anni.

Un post di commento su quanto è emerso nelle scorse ore. Secondo quanto riportato ieri dal programma di Rete 4 Quarto Grado, nei giorni scorsi è stato prelevato il dna da un una ragazza bosniaca di etnia rom di circa 20 anni in un quartiere della periferia di Roma. La giovane, di nome Denisa, per l’esattezza sarebbe stata sottoposta ai controlli dei carabinieri martedì.

Le sarebbe stato prelevato un campione di saliva per risalire al suo patrimonio genetico per poi procedere alla comparazione con quello di Denise Pipitone e i militari le avrebbero mostrato la foto di Piero Pulizzi, papà naturale di Denise.

Anche il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, ha commentato la notizia delle analisi sulla ragazza di origine bosniaca: “Sono fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere”. Anche perché non è la prima volta che si verifica una simile situazione. Tutti ricordano, infatti, il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che per giorni ha tenuto l’Italia col fiato sospeso in attesa degli accertamenti che hanno infine rivelato che non era Denise Pipitone…