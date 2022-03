Crotone, bimba ucraina di 5 anni investita da un’auto muore sul colpo: arrivata in Italia da pochi giorni

Una bambina ucraina di 5 anni, arrivata da alcuni giorni in Italia con la famiglia in fuga dalla guerra, è morta dopo essere stata investita da un’auto in località “Cantorato”, nella periferia di Crotone. Secondo quanto ricostruito finora, la bambina si trovava insieme ad altre due persone, di nazionalità ucraina come lei, che camminavano lungo la carreggiata destra quando è sopraggiunta una auto condotta da un crotonese di 45 anni che ha investito i pedoni. È stato lo stesso conducente dell’auto a fermarsi e chiamare i soccorsi dopo aver travolto le tre persone che camminavano.

L’incidente è avvenuto in una strada secondaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Crotone, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto è accaduto. Il conducente dell’auto investitrice è stato portato in ospedale per accertare se le sue condizioni fisiche fossero compatibili con la guida dell’auto. Il 45enne, in particolare, è stato sottoposto ad esami etilometrici. Nella zona in cui si è verificato l’incidente l’illuminazione pubblica è sufficiente e regolarmente funzionante.