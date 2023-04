Si chiamava Cristina Scozia la donna di 39 anni morta dopo essere stata investita da una betoniera a Milano nella mattinata di giovedì 20 aprile. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria a Milano. Cristina era in sella alla sua bici. Stava pedalando lungo la ciclabile di via Sforza in direzione nord. Anche la betoniera percorreva la stessa strada nella stessa direzione. Poi, stando a una prima ricostruzione della polizia locale, la 39enne è stata urtata dal mezzo pesante guidato da 54enne, che stava svoltando a destra verso Corso di Porta Vittoria.

L’impatto non ha lasciato scampo alla ciclista. I soccorritori, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La polizia locale ha subito chiuso la strada per fare i rilievi: non è ancora chiaro se anche la bici stesse svoltando a destra o se invece stesse proseguendo dritto. Di certo c’era la pioggia ha complicare la visuale del conducente del camion, oltre al famoso angolo cieco. L’autista è risultato negativo all’alcoltest e ai pre-test droga; è stato accompagnato in stato di choc al pronto soccorso.

Mamma di Crescenzago, viveva con la sua bimba e il compagno coetaneo. Pochissime le tracce di lei sul web. Laureata in Scienza dello sport, su Linkedin si presenta come personal trainer e massaggiatrice olistica, dopo essere stata per anni istruttrice di ginnastica artistica e atletica