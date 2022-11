Milano, la cresima di una bambina finisce con una rissa tra parenti

La cresima di una bambina finisce con una rissa tra parenti: è quanto accaduto a Parabiago, un comune in provincia di Milano.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda è avvenuta lo scorso 1 novembre in un locale pubblico di via 27 Novembre dove una famiglia si era riunita per celebrare la cresima di una bambina.

Per motivi ancora da chiarire nel corso della festa è scoppiata una rissa tra le persone presenti, che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la colluttazione.

Una volta intervenuti, i carabinieri della stazione locale hanno notato che una ragazza di 25 anni aveva bisogno di cure mediche a causa delle ferite riportate, motivo per cui sono stati chiamati i mezzi di soccorso.

La giovane, quindi, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso più vicino dal quale è stata successivamente dimessa.