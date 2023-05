Un uomo di 62 anni questo pomeriggio ha ferito lievemente la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, poi si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni. Momenti di terrore questo pomeriggio a Cremnago di Inverigo, nella Brianza comasca. Quando i carabinieri hanno cercato di entrare nell’appartamento, l’uomo si è tolto la vita con la stessa arma. La coppia era in crisi da tempo e l’uomo aveva già avuto un provvedimento di divieto avvicinamento alla donna e alle figlie.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto una discussione con la donna e, in un raptus, le ha sparato un colpo di pistola al volto, che fortunatamente l’ha soltanto sfiorata. Mentre lei tentava di fuggire, l’ex compagno è riuscito a barricarsi in casa. Ha chiuso le bambine in un locale. Nel frattempo è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri. Prima che i militari riuscissero a raggiungerlo all’interno dell’abitazione, l’uomo si è sparato. Illese, ma ovviamente sotto shock, le due bambine.