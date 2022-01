Covid, un milione di italiani a casa: preoccupano le assenze dal lavoro

In Italia ci sono più di un milione di persone positive al virus Sars-Cov-2 chiuse in casa: le assenze dal lavoro cominciano però a preoccupare per i possibili blocchi in settori essenziali.

Mobilità

Le principali aziende ferroviarie, a cominciare da Trenitalia, stanno raccomandando ai viaggiatori di informarsi su eventuali cancellazioni dei treni. Trenord, ad esempio, si trova a fare i conti con un tasso di essenze del 12 per cento e per questo al momento vengono soppresse circa 150 corse al giorno. In Toscana ci sono circa 400 autisti di autobus pubblici in malattia, in Campania ogni giorno vengono soppresse l’11 per cento delle corse del trasporto pubblico locale. La situazione non cambia per i traffico aereo: Ryanair e Lufthansa hanno annunciato cancellazioni generalizzate e anche su specifici scali.

Pulizia

In questi giorni di festa l’immondizia è tornata ad accumularsi attorno ai cassonetti, complice l’aumento dei rifiuti di questo periodo e l’alto tasso degli operatori costretti a casa dal Covid. A Napoli l’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso ha reso noto che 80 operatori sono al momento in quarantena. A Roma a Capodanno erano oltre 50 gli assenti “causa Covid”.

Grande distribuzione

A parte alcuni casi isolati di chiusure, i supermercati fanno fronte alle assenze senza interruzioni di servizio. C’è chi fa turni in più e chi deve spostarsi in altri supermercati per sostituire gli assenti. Così la grande distribuzione è riuscita a rimanere aperta anche nei giorni di festa.

Strutture sanitarie

Nell’ultimo mese 12.798 operatori degli ospedali hanno contratto il virus, 10.500 infermieri e circa 1.500 medici. Negli ultimi sette giorni il numero di contagiati è più che raddoppiato con pesanti ripercussioni sul servizio reso ai pazienti. Alcuni operatori sono costretti a fare doppi turni con alti livelli di stress. Per far fronte alle assenze in ospedale vengono coinvolti gli infermieri che lavorano nelle Rsa ma così si rischia di lasciare sguarnite le residenze per anziani.

Le forze dell’ordine

In Polizia ci sono 1.602 agenti in isolamento su circa 94.000 unità. I rischi sono molti ma l’obbligo vaccinale ha ridotto fortemente il tasso di infezioni. Per far fronte alle assenze si è attuata la limitazione delle ferie e istituiti doppi turni. I Carabinieri, che sono in tutto 104.000, contano 1.829 militari contagiati e altri 322 sospesi perché non ancora vaccinati.

Scuole

I contagi a scuola prima delle vacanze natalizie era inferiore all’1 per cento, su 1,2 milioni di dipendenti pubblici. L’incognita ora è è capire se al rientro in classe la percentuale sarà aumentata. L’ultimo decreto anti-Covid ha previsto l’obbligo di mascherina Ffp2 per i docenti, in questi giorni saranno consegnate agli istituti.