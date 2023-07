Stava seguendo alcune caprette che si muovevano lungo il pendio, rapita dai loro movimenti e dal bellissimo panorama. Voleva fotografarle, catturare quel momento, e non ha visto il burrone che era alle sue spalle. Un passo falso, la perdita dell’equilibrio, la fatale caduta in una cavità profonda circa 100 metri. Sarebbe morta così, secondo le prime ricostruzioni effettuate nel corso delle indagini avviate dai carabinieri coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, Natalia Vera Högström, l’escursionista finlandese di 21 anni vittima del tragico incidente che si è verificato sabato scorso in località Agerola, sui Monti Lattari della Campania, mentre percorreva insieme al fidanzato – con il quale soggiornava a Ravello – il primo tratto del Sentiero degli Dei, un cammino panoramico che si snoda fino a mare, passando per Positano e altre località della Costiera Amalfitana e Sorrentina.

La ragazza è morta davanti al fidanzato, che stava passeggiando insieme a lei su quel sentiero mozzafiato.

Il cammino che arriva fino al mare, passando per Positano e altre località della Costiera Amalfitana e Sorrentina. Una tragedia che poteva essere evitata, sulla quale la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Matteo De Micheli) ha aperto un’inchiesta: dopo un’interlocuzione anche con la Procura di Salerno, è stato disposto il sequestro dell’area in cui si è verificata la tragica caduta.

Natalia Vera aveva 21 anni e aveva appena iniziato l’Accademia di Polizia. “Sarebbe stata una brava agente”, ha detto il padre rilasciando alcune dichiarazioni, “quella che le è capitata è stata una terribile tragedia”.