“Il mondo vede questa ca**** e non viene più in Calabria”: una scuola invita Sgarbi, ma la visita finisce male

Un repertorio che Vittorio Sgarbi solitamente riserva alle ospitate televisive. invece questa volta il bersaglio del sottosegretario della Cultura è stata una docente della scuola superiore Praia a Mare della provincia di Cosenza. Invitato alla giornata inaugurale della mostra “Protagonisti del tempo d’arte”, Sgarbi non ha risparmiato critiche e insulti per un cartellone dedicato all’evento. “È una fesseria di una mente malata”, ha detto il critico d’arte, come mostra un video pubblicato sulla sua stessa pagina TikTok. “Questa è una schifezza della potenzialità della tecnologia che fa cagare”, ha ribadito alla docente che cercava di spiegarsi: “Lo facciamo vedere al mondo…” “Il mondo vede questa cagata e non viene più in Calabria”, la replica di Sgarbi.

“Ma lei ha visto cosa c’è qui dentro, lei non lo ha visto nemmeno”, ha risposto la docente, invitandolo a scannerizzare un qr code con le informazioni sull’iniziativa. “Non voglio usare il computer”, la posizione di Sgarbi. “Mi dia un libro, ce l’ha un libro?”

Il sottosegretario ha poi rivolto la sua attenzione a una scritta presente sul cartellone: “Il Gentile abbraccio del mare e dei monti in Calabria”. “Ha studiato lei grammatica? Va con la g minuscola”, ha insistito Sgarbi. Secondo la docente, la maiuscola serve a “caricare il significato”. “Tutta la storia da Gutenberg in avanti, è arrivata lei che scopre che gentile si scrive con la maiuscola”, ripete il critico d’arte, che poi sembra dire la sua su alcuni quadri. “Fanno schifo, questa cosa qua è diseducativa”.