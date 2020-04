Mattia, il paziente uno dell’epidemia di Coronavirus, dimesso poco più di due settimane fa, dopo 1 mese in ospedale, è diventato papà. Sua moglie Valentina, che come lui era stata contagiata ed era entrata in ospedale all’ottavo mese di gravidanza, oggi (7 aprile 2020) ha partorito all’ospedale Sacco di Milano la loro prima figlia, Giulia.

Il 38enne di Codogno, che il 20 febbraio scorso era stato classificato come il primo contagiato in Italia, è stato dimesso dall’ospedale San Matteo di Pavia dopo molti giorni in terapia intensiva e molto dolore: durante il suo ricovero ha infatti saputo della morte di suo padre, vittima del Covid-19. “L’unico desiderio che ho è potere assistere alla nascita di mia figlia – le sue parole poco dopo le dimissioni -. I dottori mi assicurano che ce la farò”. Chissà se ce l’avrà fatta o meno. Di certo, oggi, dopo tanta sofferenza, una gioia.

