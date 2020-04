Coronavirus: donna corre nuda a Napoli e tossisce contro i passanti | VIDEO

In una Napoli semi-deserta a causa dell’epidemia di Coronavirus, una donna è stata immortalata in un video, divenuto virale sui social, mentre corre nuda in strada in evidente stato di alterazione, tossendo e sputando contro i poveri passanti che tentavano di fermarla. Nel filmato si vede una donna, che si è scoperto essere originaria dell’Europa dell’Est, mentre corre in via Carbonara, nel centro della città partenopea, inseguita da un uomo. La donna a un certo punto si toglie i vestiti e continua la sua corsa completamente nuda. Per divincolarsi dai passanti che tentavano di fermarla e coprirla, la donna ha inoltre tossito e sputato più volte. Fermata dalle forze dell’ordine poco dopo, è stata successivamente sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ed è attualmente ricoverata in ospedale.

Leggi anche: 1. “Al Policlinico di Bari mancano le tute, quelle arrivate dalla Protezione Civile non sono certificate: il personale ha paura di lavorare”. La denuncia a TPI / 2. “Anonimizzazione totale è utopia. Gravi rischi per la democrazia”: a TPI l’esperto di privacy sui rischi delle app per il tracciamento dei positivi al Covid-19

