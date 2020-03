Coronavirus: in arrivo il test rapido per diagnosi Covid-19 in pochi minuti

È in arrivo in alcune strutture ospedaliere italiane il test rapido, che consentirà di effettuare diagnosi di Coronavirus in appena 5 minuti. Il Rapid test è di facile utilizzo e non richiede analisi di laboratorio: bastano poche gocce di sangue del paziente sospettato di essere contagiato dal Covid-19 e in appena 5 minuti un riscontro visivo permette ai medici di sapere se il paziente è positivo o meno. Nelle Marche il kit è già stato consegnato in alcune strutture ospedaliere, mentre altri presidi medici di tutte le regioni d’Italia stanno prendendo contatti in queste ore per fare richiedere il test.

Covid-19, la tecnologia utile per contenimento del contagio

In Italia, la fornitura è garantita dalla Innoliving di Ancona, che ha stretto un accordo commerciale con la Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd, la multinazionale produttrice del “Rapid test per Covid-19 Mod. Gccov-402a”. Il kit è stato regolarmente iscritto al ministero della Salute dall’azienda di Ancona, dopo aver ricevuto una corposa sperimentazione clinica da parte di centri studi, università e ospedali cinesi. Il Rapid test per Covid-19 permetterebbe di fare ancora più controlli ed avvicinarsi, così, a un numero più preciso di persone contagiate, che attualmente non vengono conteggiate nel bilancio ufficiale perché non sottoposte a tampone.

