Come si entra nei Servizi segreti? Ecco il bando per nuovi 007

Chi vuole diventare un agente segreto ora può provare a coronare il proprio sogno: sul portale dell’Intelligence italiana – vale a dire il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – nelle scorse ore è stato pubblicato un bando per la selezione di specifiche figure che andranno a operare all’interno di uffici – come il Dis (Dipartimento informazioni per la sicurezza), l’Aise e l’Aisi – che si occupano rispettivamente di assicurare le attività informative per la salvaguardia della Repubblica Italiana da pericoli e minacce provenienti sia dall’interno sia dall’esterno.

Le candidature sono aperte fino alla mezzanotte di venerdì 31 maggio 2024: bisogna inviare la richiesta al sito Sicurezzanazionale.gov.it, dove sono presenti tutte le informazioni necessarie.

L’Intelligence italiana fa sapere di essere alla ricerca di professionalità con specifiche conoscenze e competenze nei seguenti settori: intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect. Inoltre, si cercano esperti in metodologie di penetration testing e red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics; minacce WMD, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement. Infine: algoritmica per la crittoanalisi; fotointerpretazione di immagini satellitari; scienze comportamentali e attività di profiling; archivistica e digitalizzazione documental.

Va specificato che i servizi segreti italiani reclutano personale tramite quattro canali: candidature spontanee, rapporti con le università ed altri enti, individuazioni dirette e (come in questo caso) selezioni aperte tramite il portale.