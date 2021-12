“Bisogna avere tanta pazienza, molto spesso i cittadini fanno file e file al Black Friday per andare a prendere il capo griffato”, ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita a Torino all’hub vaccinale dedicato ai bambini di via Gorizia, dopo le polemiche sulla disponibilità dei tamponi durante il periodo delle feste. “Giusta la critica, è giusto lamentarsi, noi vorremmo vivere in paese perfetto”, ha aggiunto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. “C’è gente che da due anni tira tutti giorni e quindi se si è presa un po’ di pausa: anche il commissario se ne fa una ragione”, la spiegazione di Figliuolo che ha annunciato l’arrivo di nuove risorse della Difesa. “Non è la panacea di tutti i mali ma un concorso in più alle Asl”, ha affermato.