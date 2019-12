Clemente Mastella ricoverato in ospedale: terapia intensiva per l’ex ministro

Oggi, lunedì 23 dicembre, in seguito ad un malore l’ex ministro e attuale sindaco di Benevento Clemente Mastella è stato trasportato all’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita. Mastella è ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Secondo quanto si apprende, al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

Mastella sarebbe stato trattenuto per i sintomi di un’asma bronchiale dai medici dell’ospedale Rummo di Benevento, dove si era recato per un controllo. È stato disposto il ricovero per ulteriori esami diagnostici, potrà tornare a casa dopo gli accertamenti di routine.

Probabilmente il peggioramento delle condizioni di salute è legato alle ultime settimane in prima linea, prima per il terremoto e poi per il maltempo. Da parecchi giorni, infatti, la provincia irpina è al centro di uno sciame sismico, con epicentri localizzati tra San Leucio del Sannio e Ceppaloni; le scosse avevano portato alla chiusura delle scuole e degli edifici pubblici a scopo cautelativo e nei giorni successivi era stato avviato un piano massiccio di controlli per verificare la stabilità delle strutture.

In seguito all’ondata di maltempo, invece, la nuova emergenza: il forte vento ha causato il crollo di diversi alberi ed è stato necessario chiudere parchi pubblici e cimiteri. Proprio ieri, 22 dicembre, Mastella sul suo profilo Facebook aveva diffuso gli ultimi dati sullo stato dei fiumi per rassicurare la popolazione su eventuali esondazioni. “I dati idrometrici – aveva scritto intorno alle 21 – sono tutti in calo”.

Il post era in breve tempo stato “assaltato” da numerosi cittadini, sia da Benevento che dalla provincia, che hanno segnalato i disagi che si riscontrano tra le contrade a causa del maltempo, con alberi caduti per il vento e danni alle linee elettriche che hanno lasciato parecchie famiglie senza corrente elettrica.

