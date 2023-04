Ciro Immobile torna a parlare dopo l’incidente in auto: “Il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare”

Ciro Immobile torna a parlare dopo l’incidente in auto: “Il peggio è passato”

“Il peggio è passato”: Ciro Immobile torna a parlare dopo l’incidente con un tram avvenuto a Roma la scorsa domenica 16 aprile.

Il calciatore della Lazio, dimesso dall’ospedale Gemelli insieme alla figlia Michela, che era sul Suv insieme alla sorella Giorgia al momento dell’incidente, ha postato sul suo profilo Instagram una foto della famiglia finalmente riunita a casa.

“Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e sopratutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte” ha scritto Ciro Immobile sui social.