Indagata la presidente della onlus Team For Children: “Fondi destinati ai bambini malati usati per fare la spesa”

Viaggi in Sardegna, riparazioni dell’auto, addirittura la spesa per la casa: Chiara Girello Azzena, presidente della onlus Team For Children, sotto accusa per aver – è questa la ricostruzione della Guardia di finanza di Padova – utilizzato a scopo privato i fondi raccolti per i bambini malati oncologici. “L’associazione – si legge sul sito – collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Padova, fornendo materiale didattico, sostenendo l’acquisto di materiale elettromedicale, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e sostenendo psicologicamente ed economicamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati”. Ma secondo la Procura potrebbe non essere esattamente così. Girello Azzena avrebbe favorito anche alcuni suoi parenti: durante le perquisizioni, nella disponibilità di queste persone, sarebbero stati trovati condizionatori che la società Dyson aveva donato alla onlus.

“I sostenitori di Team For Children onlus in Italia sono numerosi. Più del 90% dei fondi raccolti provengono dal sostegno dei privati cittadini, da eventi e manifestazioni e da collaborazioni con aziende selezionate”, spiega Team For Children, che appena un anno fa ha visto dimettersi sei consiglieri del direttivo per alcune incongruenze nei conti. Sono stati sostituiti con quasi tutti membri della famiglia della presidente, come ricostruisce il Gazzettino. Ci sono infatti il nipote, il figlio e addirittura la fidanzata del figlio. Girello Azzena nega tutto: “Indagini della Procura su di me? Non so neanche di cosa stiamo parlando. Non so niente e non c’è niente che mi riguardi. Penso ci sia un errore”, ha detto al Mattino di Padova. Le indagini sono chiuse, il reato contestato è “appropriazione indebita”, si aspetta la decisione del giudice per un eventuale rinvio a giudizio.