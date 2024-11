Chi era Amar Kudin, il poliziotto morto nell’incidente fra due volanti a Roma

Si chiamava Amar Kudin, il poliziotto di 32 anni morto nell’incidente fra due volanti della Polizia di Stato avvenuto all’alba di oggi, lunedì 18 novembre, a Roma, nel quartiere Monte Mario.

Era di origine croate, lavorava nel distretto di Primavalle ed era anche un conosciuto giocatore di rugby con un passato nella Nazionale italiana Under 20 e delle Fiamme Oro Rugby. Attualmente il poliziotto giocava nel Civitavecchia Rugby.

Chi era Amar Kudin, poliziotto-rugbista

Amar Kudin era nato a Makarska, città sulla costa adriatica della Croazia, il 9 agosto 1992, proprio nei primi mesi della guerra in Jugoslavia. Si era trasferito in Italia in giovane età, dove fin da piccolo si era avvicinato al rugby. Giocava nel ruolo di tallonatore.

Cresciuto nelle giovanili del Benetton Rugby Treviso, alto un metro e 80 per 103 chili, aveva debuttato tra i professionisti nel 2012 con la maglia dei veneziani del San Donà. Nella stagione 2014-15 era tornato a Treviso, per poi fare il percorso inverso e rientrare al San Donà.

Arruolatosi in Polizia, era passato alle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Nel 2011 aveva anche giocato due partite con la Nazionale italiana Under 20.

Dallo scorso agosto militava nelle fila del Civitavecchia Rugby, squadra di Serie A. Solo ieri la sua ultima partita contro il Livorno.

Come poliziotto, la scorsa estate era passato ai servizi operativi: prestava servizio nel quarto turno volanti del distretto di Primavalle.

“Amar, dopo una carriera da sportivo nella squadra di Rugby delle Fiamme Oro, aveva scelto di restare in Polizia per ‘tallonare’ i criminali e aiutare i cittadini in difficoltà. La sua scomparsa lascia un grande vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari, amici e colleghi, ai quali la Polizia si stringe in un commosso abbraccio”, si legge in un post pubblicato oggi sui social dalla Polizia di Stato.

Anche il Civitavecchia Rugby ha condiviso un messaggio in suo ricordo. “Amar, giocatore di grande esperienza, stimatissimo da tutti , era diventato una pedina fondamentale per il roster biancorosso, di forte personalità nominato capitano nelle partite in casa”, si legge nel post.

“Il presidente Andrea D’Angelo, il vice Domenico Nastasi e l’allenatore Umberto De Nisi che lo aveva voluto nel gruppo squadra per il progetto e tutto lo staff non faranno mancare il sostegno e supporto alla famiglia di Amar e a coloro che gli vogliono bene. Perdiamo un compagno di squadra , un amico, una persona incredibile che per noi è stato un onore ed un piacere conoscere e giocare insieme. Oggi è il momento della tristezza per tutti noi per questa notizia che mai avremmo voluto apprendere”.

L’incidente fra le due volanti della Polizia di Stato: cosa è successo

L’incidente in cui è morto il poliziotto è avvenuto poco dopo le 5 del mattino in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani, nel quartiere romano di Monte Mario.

Kudin era a bordo di una volante insieme a un collega e a un uomo appena arrestato: l’auto era diretta in questura. Sull’altra auto della Polizia coinvolta nell’incidente c’era invece una pattuglia che si stava recando sul luogo di una rissa.

Sono ancora in corso i rilievi da parte della Polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nell’incidente sono rimasti feriti altri due poliziotti e il fermato che e bordo della volante diretta in questura.

Una poliziotta è stata trasportata all’ospedale San Camillo, il collega al Santo Spirito, mentre il fermato è stato portato al San Filippo Neri.