Rubano un camper per gli screening cardiologici ma dopo poche ore lo restituiscono: “Scusateci”

Rubato e restituito nel giro di poche ore, con tanto di biglietto di scuse. Nella notte tra il 24 e il 25 marzo, alcuni ladri avevano rubato un camper per gli screening cardiologici a Cerignola, facendo saltare le visite cardiologiche gratuite in programma per sabato scorso.

“Una vergogna indicibile”, l’aveva definita la vicesindaca Maria Dibisceglia, che aveva parlato di reato “doppiamente osceno” perché “ha sottratto un bene altrui e perché ha privato centinaia di persone di un esame che spesso si rivela salvavita”.

Dopo alcune ore il dietrofront. Il mezzo usato dal personale dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari è stato ritrovato con un bigliettino lasciato sul parabrezza: “Scusateci”.

“Questa è una buona notizia”, ha potuto commentare Dibisceglia, che a nome della città ha ringraziato le forze dell’ordine e “soprattutto tutti i cerignolani per bene, la cui indignazione ha scosso le coscienze anche di chi ha compiuto il cattivo gesto”.