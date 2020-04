Apparterrebbero, secondo gli ultimi sviluppi, a degli ambienti anarchici e stavano seguendo il carro funebre di Salvatore Ricciardi, un militante scomparso nei giorni scorsi, le 15 persone che questa mattina a Roma, nel quartiere San Lorenzo, sono scese in strada. Identificati e bloccati dalla polizia, al momento la loro posizione è al vaglio. TPI, presente sul posto, ha documentato quanto accaduto. Le persone scese in strada hanno lasciato una scritta sulle mura Aureliane: “Ciao Salvo, odio il carcere”, in ricordo proprio di Salvatore Ricciardi.

