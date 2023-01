Cena a scrocco, in sei scappano senza pagare. Il ristorante li denuncia: “Abbiamo le vostre foto”

Cenano in sei al ristorante, poi scappano senza pagare il conto. I proprietari di un ristorante di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, hanno denunciato alle forze dell’ordine l’episodio, ripreso dalle telecamere del locale.

Il fatto è avvenuto nel ristorante pizzeria “Silvano” lo scorso 5 dicembre, quando il gruppo ha approfittato della coda alla cassa per uscire senza saldare il conto. Già quando erano seduti al tavolo, i sei avevano destato qualche sospetto al titolare per alcune “richieste strane e pretese assurde, oltre a una maleducazione di fondo”. Poi la fuga, immortalata però dalle telecamere.

“Caro amico, venire a cena in 6 persone prendendo in giro camerieri, cuochi e pizzaioli che sono a tua disposizione per servirti al meglio, non è corretto se poi te ne vai senza pagare il conto”, il messaggio scritto dai titolari sul profilo Facebook del locale. “Le tue foto sono in mano alle forze dell’ordine. È solo una questione di tempo, furbacchione”.