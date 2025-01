L’abbraccio sulla pista dell’aeroporto e la gioia sui social: chi è Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala

Chi è Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala

Tra le scene più toccanti ed emozionanti del ritorno di Cecilia Sala in Italia c’è sicuramente quella in cui la giornalista, appena scesa dall’aereo che l’ha riportata nel nostro Paese dopo circa tre settimane di detenzione in Iran, riabbraccia il suo fidanzato Daniele Raineri.

Nella mattinata di mercoledì 8 gennaio, quando Palazzo Chigi aveva ufficializzato la liberazione della giornalista, il compagno della reporter aveva esultato sui social paragonando il lavoro fatto dal governo e dai servizi segreti alla vittoria dell’Italia al Mondiale del 2006.

Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, ha postato un video con il gol di Fabio Grosso alla Germania scrivendo: “Un gran lavoro italiano. Grazie a tutti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

A dicembre, invece, subito dopo l’annuncio dell’arresto della reporter, Daniele Raineri, sempre sui social, aveva scritto: “Cecilia Sala è andata a lavorare in Iran con un visto giornalistico. Al penultimo giorno è stata arrestata dalle autorità iraniane e rinchiusa in una cella d’isolamento nella prigione di Evin, a Teheran. La prima visita in carcere è stata autorizzata soltanto dopo otto giorni in isolamento”.

“Arrivano moltissimi messaggi di solidarietà indirizzati a Cecilia. Appena sarà possibile, saprà di tutto questo affetto” aveva concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Raineri (@daniele.raineri)

Chi è Daniele Raineri, il compagno di Cecilia Sala

Ma chi è Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala? Così come la sua compagna, anche Raineri, 47 anni, è un giornalista. Nato a Genova il 31 marzo 1977, Daniele Raineri collabora con Il Post.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con Il Foglio, giornale per cui lavora anche Cecilia Sala, e La Repubblica, per cui ha seguito soprattutto gli sviluppi della guerra in Ucraina.

Corrispondente da Il Cairo e da New York, ha lavorato e lavora tuttora in diverse zone del Medio Oriente, dall’Iraq alla Siria avendo un’ottima conoscenza dell’arabo che ha studiato nello Yemen.

“Non è la mia storia, ero solo la persona che aspettava il suo ritorno. Ci sono due protagoniste in questa storia, una è Cecilia Sala e l’altra è Giorgia Meloni – ha dichiarato il giornalista all’Ansa subito dopo aver riabbracciato la sua compagna – L’ho trovata bene ma provata e stanca. È la solita Cecilia ma stanca. Sono stato felicissimo di averla vista arrivare”.