Catania, ex insegnante riceve sia stipendio che pensione per 12 anni

Per 12 anni ha ricevuto la stipendio nonostante non lavorasse più. Un’insegnante di Catania, morta quattro anni fa, ha così incassato più di 290mila euro, secondo quanto accertato dalla Corte dei conti. Un danno erariale che potrebbe non essere risarcito dagli eredi della signora, morta all’età di di 78 anni, dato l’arrivo della prescrizione.

A pagare saranno invece la preside la funzionaria amministrativa della scuola Giovanni Paolo I di Belpasso, in provincia di Catania, che secondo i giudici hanno permesso alla professoressa di continuare a percepire lo stipendio oltre alla pensione, dopo l’abbandono dell’insegnamento avvenuto nel 2006. “Nessuno ha notato l’anomalia costituita dal fatto che veniva corrisposto un emolumento stipendiale a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso”, hanno scritto i giudici, parlando di “vicenda surreale”.

Alla dirigente scolastica viene contestato la mancata sottoscrizione del “modello D”, il documento con cui la scuola avrebbe dovuto comunicare alle autorità la fine del rapporto lavorativo per raggiunti limiti di età. La funzionaria avrebbe dovuto accertarsi della trasmissione del modello, preparando la documentazione per il pensionamento. Le carte sono state invece trovate dai finanziari in un cassetto, mai spedite. La prima ha pagato quasi 11mila euro, mentre la funzionaria è stata condannata a risarcire una somma di 18 mila euro.