Capodanno 2022, supermercati e negozi aperti o chiusi il 1 gennaio

Quali sono i negozi e i supermercati aperti o chiusi a Capodanno 2022, cioè il 1 gennaio? Dopo il Cenone dell’ultimo dell’anno, molti italiani sono soliti festeggiare con un ricco pranzo anche il primo giorno del nuovo anno. Per questo in tanti si stanno chiedendo quali sono i supermercati, i negozi e i centri commerciali aperti il 1 gennaio 2022. Ve lo diciamo subito: trovare qualcosa aperto oggi, a Capodanno, sarà impresa ardua. Il 1 gennaio infatti quasi tutti i negozi e i centri commerciali sono chiusi.

D’altronde molti la sera prima, il 31 dicembre, hanno fatto le ore piccole e ci sono gli avanzi del Cenone da consumare. Per questo a Capodanno è difficile trovare negozi aperti. Gli operatori del settore concedono dunque volentieri un giorno di riposo a tutti i loro lavoratori, tranne qualche eccezione, d’altronde è un giorno festivo per tutti!

I supermercati, di conseguenza, chiudono praticamente dappertutto e non c’è nessuna catena che faccia eccezione: Bennet e Iper, Il Gigante e Carrefour, Lidl, Conad ed Esselunga, sono tutti chiusi a Capodanno 2022. Se a Natale è più facile trovare qualcosa aperto, a Capodanno (1 gennaio 2022) è quasi impossibile. Qualche eccezione può esserci per punti vendita più piccoli o nelle località turistiche, per cui il consiglio che vi diamo è sempre quello di verificare direttamente con il vostro negozio di fiducia se è aperto o chiuso: basterà contattarli telefonicamente o andare sul loro sito e pagina social. Inoltre in molti casi è facile trovare indicazioni e cartelli all’entrata del negozio. Anche tutti i principali centri commerciali delle città, come Roma e Milano, saranno chiusi il 1 gennaio. Un giorno di riposo prima del grande afflusso per i saldi invernali, che in molte zone partiranno già dal 2 gennaio.

