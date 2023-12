Sarà un anno all’insegna di diversi ponti da sfruttare quello che sta per cominciare. Con un po’ di organizzazione, infatti, nel 2024 sarà possibile prolungare i periodi di vacanza. Ci saranno infatti due finesettimana prolungati e diverse opportunità di ponte, sia durante la primavera, tra il 25 aprile e il 1° maggio, che durante il periodo di Ferragosto. Bisogna dunque armarsi di calendario e programmare al meglio le proprie ferie. Va meno bene in altri periodi dell’anno, per la coincidenza di tre giorni festivi (Epifania, 2 giugno e 8 dicembre) con il fine settimana.

Parte bene l’anno per i ponti del 2024, con il 1° gennaio che cade di lunedì, consentendo un prolungamento del fine settimana. Male invece la Befana, il 6 gennaio, che sarà di sabato. Il primo ponte dell’anno si verificherà il 25 aprile, la Festa della Liberazione, che coincide con un giovedì. Prendendo un solo giorno di ferie, il venerdì 26, si otterrà un periodo di riposo di ben quattro giorni. La Festa dei lavoratori, il 1° maggio, cade di mercoledì, quindi si potranno prendere il lunedì e il martedì oppure il giovedì e il venerdì per avere cinque giorni di riposo. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà di domenica e non ci offrirà alcun ponte. L’estate sarà un ottimo momento per approfittare di un altro weekend lungo, grazie a Ferragosto: il 15 agosto sarà infatti un giovedì, e con un giorno di ferie ne avremo quattro di vacanza.

Con l’arrivo dell’autunno, giunge anche la festa di Ognissanti, il 1° novembre, che sarà un venerdì. Perciò chi non lavora nel fine settimana potrà beneficiare di un periodo di vacanza di tre giorni senza la necessità di prendere ferie. Niente ponte, invece, per l’Immacolata, che sarà di domenica. Il periodo migliore per sfruttare tatticamente le ferie sarà quello natalizio: il 25 dicembre sarà un mercoledì, mentre Santo Stefano sarà giovedì 26. Aggiungendo un solo giorno di ferie (il 27 dicembre), si potrà stare a casa ben cinque giorni. In alternativa, se ne possono aggiungere due (il 23 e il 24 dicembre) per fare una vacanza di sei giorni. E i più fortunati, addirittura, con tre giorni di ferie faranno ben otto giorni di riposo – grazie al Capodanno. Nel caso si riesca a prendere anche il 30 e il 31 dicembre (che sono un lunedì e un martedì), la situazione diventa ancora più interessante: con cinque giorni di ferie, si potrà estendere il periodo di pausa unendo Natale a Capodanno 2025, che cade di mercoledì.