Caldo torrido almeno fino a domenica, poi cambia tutto: “In arrivo forti grandinate e temperature in picchiata”

Caldo torrido almeno fino a domenica, poi cambia tutto

L’anticiclone africano Nerone non molla la presa sull’Italia: fino a domenica 27 agosto, infatti, il caldo torrido sarà protagonista in tutta la Penisola. Proprio da domenica, però, la situazione è destinata a cambiare con l’arrivo del ciclone Poppea, che porterà forti grandinate e un crollo delle temperature addirittura fino a 15 gradi.

È quanto previsto dai meteorologi, secondo cui almeno fino a domenica 27 agosto gli italiani dovranno fare i conti con temperature sopra la media di quasi 10 gradi e notti tropicali.

Le previsioni per i prossimi giorni, infatti, indicano cielo prevalentemente sereno in tutta Italia e temperature che sfioreranno i 40 gradi in diverse zone d’Italia, in particolar modo al Centro-Nord.

Già da domenica 27 agosto, però, la situazione è destinata a cambiare drasticamente. L’arrivo del ciclone Poppea, infatti, creerà le condizioni ideali per lo sviluppo e lo scoppio di violenti temporali e grandinate.

Non solo, le temperature potrebbero crollare fino a 15 gradi. Le piogge dovrebbero interessare inizialmente la zona delle Alpi per poi scendere verso le pianure di Piemonte e Lombardia e, infine, nelle zone del Nordest.

All’inizio della settimana prossima, poi, il maltempo dovrebbe interessare anche il Centro Italia mentre il Sud rimarrà ancora in attesa.