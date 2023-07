Cadono in tre dallo scooter: muore una bambina di 8 anni a Gragnano, era senza casco

Incidente stradale nel cuore di Gragnano, alle porte di Napoli: una bambina di 8 anni è morta dopo un terribile schianto in moto. È accaduto nella serata di ieri.

Per cause ancora da ricostruire, la piccola Serena è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale in via Pasquale Nastro. La bambina era senza casco.

Figlia di noti commercianti della zona, giovedì sera è salita sul maxiscooter con un ragazzo e una ragazza, lei collaboratrice del negozio gestito dalla famiglia della bambina. Lui ha perso il controllo del mezzo in via Pasquale Nastro. La piccola, che era al centro, è finita sotto un’auto parcheggiata battendo la testa, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbe rialzata da sola.

Il padre l’ha accompagnata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove le hanno riscontrato un trauma cranico, così è stata trasferita d’urgenza al Santobono di Napoli. Lì è stata operata, ma non c’è stato nulla da fare.

Le indagini dei carabinieri sono in corso, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.