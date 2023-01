Shock a Trento: trovato un cadavere in decomposizione nei boschi

Lo scorso 11 gennaio, a Trento, un escursionista ha fatto una scoperta terribile sul Monte Vignola. Nei boschi sopra Avio ha infatti trovato un cadavere in stato di decomposizione, dando subito l’allarme.

I soccorritori al loro arrivo hanno intuito che si trattasse del corpo di un uomo. Lo stato di decomposizione del cadavere era dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici e animali selvatici. L’ipotesi è che sia deceduto un paio di mesi fa. Probabilmente, si tratta di un escursionista forse precipitato da un dirupo.

Al momento non vi sono ancora elementi per l’identificazione il cadavere, su cui non sono stati rinvenuti documenti. I carabinieri stanno effettuando delle verifiche sulle persone scomparse.