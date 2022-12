Caccia dell’Aeronautica precipita nel Trapanese: vivo il pilota

E’ stato trovato vivo il pilota dell’aereo militare dell’Aeronautica precipitato nel Trapanese mentre faceva rientro alla base dopo essere stato di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi. E’ riuscito a lanciarsi fuori dall’abitacolo prima dello schianto. Fonti dello scalo civile spiegano che nella zona sono in corso ricerche anche con l’ausilio di un elicottero.

Il velivolo precipitato è un caccia Eurofighter Typhoon, un caccia intercettore multiruolo. Sarebbe precipitato in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala. In un primo momento non era arrivato alcun alert al sistema di avviso per l’eiezione, che segnala l’espulsione dei militari a bordo e ne permette la localizzazione.