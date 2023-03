Morto Bruno Astorre: le cause della morte del Senatore del PD

Quali sono state le cause della morte di Bruno Astorre, il Senatore del PD morto oggi, 3 marzo 2023, in un palazzo del Senato? Il corpo del senatore è stato trovato senza vita in uno degli uffici del Senato, per la precisione a palazzo Cenci. L’esponente del Partito Democratico si è suicidato, lanciandosi, secondo fonti della polizia, dal quarto piano della finestra interna che affaccia sul cortile. Non sono chiari al momento i motivi che hanno portato al tragico gesto del Senatore Astorre. La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine rubricato come istigazione al suicidio.

Il portone dell’immobile è stato chiuso. Poco prima sono entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il senato. Poi è arrivata anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Attoniti i colleghi del senatore e gli staff del gruppo del Pd.

“Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”. Lo scrive su twitter Enrico Letta.

“Ciao Bruno, amico di una vita. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propria terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre cosi”, così Dario Franceschini su Twitter.

Chi era

Bruno Astorre – nato a Roma l’11 marzo 1963 – avrebbe tra pochi giorni compiuto 60 anni. Senatore dal 2013 era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati.