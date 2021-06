Brindisi, migrante 27enne muore dopo un malore in bici: aveva lavorato nei campi per molte ore

Un ragazzo di 27 anni originario del Mali, di nome Camara Fantamadi, è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 giugno, dopo un malore sopravvenuto mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale tra Tuturano e Brindisi. Il giovane stava rientrando a casa in bici dal lavoro. Secondo quanto ricostruito, aveva lavorato nei campi per molte ore. Si sta quindi verificando se il malore possa essere la conseguenza della fatica e del forte caldo nella zona, dove le temperature avevano superato i 40 gradi.

Un suo amico, citato da Repubblica Bari, ha raccontato che il giovane stava bene, solo a fine giornata avrebbe chiesto un po’ d’acqua da gettare sulla testa accaldata. Camara, residente a Eboli, si trovava in Puglia da tre giorni proprio per motivi di lavoro. Lavorava nei campi per 6 euro all’ora. A Brindisi risiede un fratello, che è stato subito avvertito.

A dare l’allarme è stato un passante che ha visto il ragazzo accasciarsi a bordo strada intorno alle ore 18. Ma l’intervento dei soccorsi è stato inutile: il giovane è morto dopo pochi minuti, forse per un infarto. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno avvertito il magistrato di turno presso la Procura di Brindisi, Giovanni Marino. Il pm ha disposto la restituzione della salma ai familiari, in questo caso a suo fratello. Ora la comunità africana di Brindisi sta organizzando una colletta per riportare Camara in Mali.