Bresciano, 15enne tenta di attraversare i binari ma muore investito da un treno

Nella serata di ieri, domenica 22 gennaio, un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno. E’ accaduto poco distante dalla stazione di Chiari, in provincia di Brescia. Il giovane, di origini albanesi e residente non lontano dal luogo dell’incidente, ha tentato di attraversare i binari proprio nel momento in cui transitava il treno che lo ha colpito di striscio. Un impatto violentissimo avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Castrezzato e quelli del Radiomobile della compagna di Chiari, la Polizia stradale e la Polfer, che cercheranno di definire i contorni della tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni il quindicenne urtato dal treno è morto all’istante: è stato l’unico di un gruppo di amici ad attraversare i binari. Gli altri coetanei avevano infatti deciso di percorrere il sottopassaggio mentre lui ha scelto di correre sulle rotaie. Un primo treno lo ha solamente sfiorato, mentre un secondo convoglio lo ha urtato. Sono stati inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori che sono stati chiamati dai coetanei del giovane. Sul posto sono arrivati anche i familiari del 15enne che abitano a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Chiari. Sotto choc gli amici del ragazzo che frequenta una scuola superiore di Chiari e che giocava a calcio.

Un impatto violentissimo avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno dato l’allarme. In pochissimo tempo alla stazione di Chiari nel bresciano sono arrivati molti ragazzi, amici e coetanei della vittima, increduli per l’accaduto e sconvolti per la tragedia che si è compiuta in pochi istanti.