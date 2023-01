Botti Capodanno, Napoli peggio dello scorso anno: 15 feriti, di cui 5 sono minorenni

È di almeno 15 feriti per l’esplosione dei botti di Capodanno, di cui cinque minori, il bilancio della scorsa notte a Napoli e provincia, un dato in aumento secondo la questura rispetto allo scorso anno, quando erano state otto le persone che hanno avuto bisogno di soccorso durante i festeggiamenti per il nuovo anno. I feriti solo nella città di Napoli sono stati 12, di questi tre sono minorenni. Tra i primi ad arrivare al pronto soccorso del vecchio ospedale Pellegrini è stato un uomo con la mano ferita per aver raccolto un botto per strada perdendo una falange.

A Milano, invece, un 25enne è rimasto ferito perché raggiunto, durante i festeggiamenti, da un colpo d’arma da fuoco.

E’ accaduto poco prima dell’una in un locale di via Giambellino, nella zona Sud-Ovest di Milano. Verso l’una il personale del 118 è intervenuto per un ferimento, di cui al momento non si conosce esattamente la dinamica, che dovrebbe però essere avvenuto all’interno di un locale, dove un avventore, di nazionalità marocchina, è stato raggiunto a un braccio da un colpo di pistola. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. All’arrivo dei soccorritori la persona che ha sparato si era già dileguata. Sul caso indaga la polizia.

Nel Casertano 22enne perde due dita A San Tammaro (Caserta) un ventiduenne ha perso due dita della mano destra nell’esplosione di un fuoco d’artificio. Il giovane è giunto nell’ospedale della città campana, dove gli sono state amputate due dita della mano destra, ed è poi stato trasferito all’ospedale Pellegrini di Napoli per una lesione all’occhio destro. Non è comunque in pericolo di vita.