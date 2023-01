Botte di Capodanno: lanciano sedie e tavoli poi scappano senza pagare. Ferite quattro persone

Quattro persone sono rimaste ferite in una maxi-rissa scoppiata la notte di Capodanno in un ristorante di Roccaraso, in Abruzzo. Coinvolto un gruppo di 50 persone, scappato senza pagare dopo aver lanciato sedie, tavolini e bicchieri per una lite nata all’interno della tavolata. Ad avere la peggio sono stati la titolare del ristorante della nota località sciistica abruzzese e tre camerieri. I quattro sono stati portati al al pronto soccorso dell’ospedale di Castel di Sangro, dove hanno ricevuto una prognosi di sette giorni.

La rissa è scoppiata intorno alle due della notte di san Silvestro, da una semplice discussione tra alcuni giovani. Facevano parte di una tavolata con diverse famiglie, tra cui giovani, anziani e bambini, per un totale di 50 persone, che fino a quel punto non aveva dato problemi. Presto la discussione è però degenerata in rissa, con calci, pugni e spintoni, seminando il panico tra i presenti. La titolare, intervenuta per tentare di placare gli animi, è stata aggredita e picchiata assieme a tre camerieri.

il gruppo si è allontanato prima dell’arrivo dei carabinieri, senza saldare il conto. Per identificare i presenti, gli inquirenti hanno ora a disposizione solo il numero di telefono di chi ha prenotato il cenone, oltre alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.