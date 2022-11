Tragedia a Boscoreale, nel Napoletano, dove un 62enne, Domenico Aiello, ha tentato di entrare nella casa dell’ex moglie dal balcone. L’uomo, dopo essersi arrampicato, una volta raggiunto il secondo piano, ha perso l’equilibrio precipitando dal secondo piano. Purtroppo è morto sul colpo. La vittima infatti è caduta dal balcone e ha sbattuto sulla tettoia del portone di ingresso del fabbricato. L’incidente è avvenuto venerdì, 4 novembre, poco dopo le 19. Sul posto sono arrivati sia i soccorritori del 118 che i carabinieri. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia.

Aiello, che era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie, aveva tentato già in mattinata la stessa “arrampicata”. In quell’occasione aveva avuto più fortuna ed era riuscito ad entrare in casa, minacciando moglie e figli. A quel punto, la donna aveva chiamato i carabinieri e lasciato l’abitazione: il 62enne era stato arrestato e aveva ricevuto un secondo divieto di avvicinamento prima di essere rimesso in libertà. Non contento, aveva tentato una nuova irruzione in casa, ma questa volta per lui si è rivelata fatale.