Nessuno ne parla, ma nelle forze dell’ordine c’è un boom di suicidi

Tra le forze dell'ordine la frequenza dei suicidi è più alta che nel resto della popolazione. Queste morti in divisa, però, sembrano avvolte da un velo di silenzio e omertà.

Nel 2021, fino a ora, si contano 49 suicidi tra le Forze dell’Ordine. Fino al momento in cui questo pezzo viene scritto. Il dato è riportato dall’Osservatorio suicidi in divisa (Osd). In media ogni sei giorni un appartenente alla categoria si uccide. Il triste primato appartiene ai Carabinieri che contano 21 morti quest’anno.

L’incidenza sarebbe di 10,5 suicidi ogni 100mila appartenenti alle Forze Armate e di Polizia. Un dato elevatissimo se si considera che l’ultimo annuario statistico dell’Istat del 2020 – che contiene dati relativi al 2017 – conta 3940 suicidi tra la popolazione, quindi 6,5 ogni 100mila abitanti. Queste morti in divisa, però, sembrano essere avvolte da veli di silenzio e omertà. Figlie di sistemi troppo rigidi e obsoleti.

