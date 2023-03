Fotografati allo stadio durante la seduta del consiglio comunale: bufera su due consiglieri leghisti a Bolzano

Fotografati allo stadio nonostante risultassero presenti a una riunione del consiglio comunale. Bufera a Bolzano sui due consiglieri leghisti Kurt Pancheri e Roberto Selle, accusati di aver incassato il gettone di presenza mentre stavano alla Sparkasse Arena.

Durante la seduta di martedì sera, Pancheri ha lasciato la videocamera con cui era in collegamento a inquadrare un lampadario mentre Selle si è direttamente collegato con i cori degli ultras in sottofondo. “Se uno se ne va non possiamo farci nulla”, ha commentato il presidente del consiglio comunale Stefan Konder, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera. “Ho segnalato al presidente che un consigliere aveva la telecamera accesa e orientata sul lampadario”, ha detto la consigliera Barbara Pegoraro, della lista La Civica per Bolzano, che martedì sera aveva fatto da scrutatrice. Quella seduta ha segnato il debutto di un nuovo sistema misto, con riunioni in presenza ma anche online. “Non mi sembra corretto nei confronti dei cittadini incassare il gettone e poi dileguarsi appena possibile”, ha affermato l’ex leghista Patrizia Brillo, passata alla nuova lista “Centrodestra”.

Secondo Pancheri, già in passato al centro di polemiche, si tratta di una “polemica assurda”. “Sono andato via un po’ prima per andare alla partita come accade regolarmente a tantissimi consiglieri. Regolarmente vediamo che alle ultime votazioni il numero dei partecipanti scende”, ha detto il consigliere leghista, che nel 2018 si era spinto a definire un’associazione gay come di “finocchi”.