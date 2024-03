Tragedia a Bologna: tre bambini e la madre 32enne muoiono in un incendio

Bologna, tre bambini e la madre 32enne muoiono in un incendio

Tre bambini e la loro madre, una donna di 32 anni di origine rumena, Stefania Alexandra Nistor, sono morti in un incendio scoppiato nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo nel loro appartamento a Bologna.

La tragedia è avvenuta in via Bertocchi 55, nella periferia della città, in un appartamento di uno stabile di otto piani. Secondo le prime informazioni a causare il rogo è stato il corto circuito di una stufa elettrica che era nella camera da letto.

A uccidere i bambini, due gemelli di due anni e una bimba di sei, e la madre è stato l’ingente quantità di fumo così come accertato anche dai Vigili del Fuoco.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha dichiarato: “Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. La nostra comunità è in lutto, tra l’altro abito proprio qui vicino e sono venuto insieme alla presidente di Quartiere per capire come è la situazione. Ora il padre e i nonni sono seguiti dalle forze dell’ordine, noi come sempre accade siamo a disposizione, stiamo cercando di capire dove andavano a scuola i bambini per stare vicino ai loro compagni di classe e alle insegnanti”.