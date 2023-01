Bologna, accoltella l’ex davanti ai figli: convalidato l’arresto. I bimbi: “Papà l’ha colpita con le forbici 10 volte”

“Salva la mamma, salva la mamma”. Così un bambino di otto anni ha pregato un passante di soccorrere la madre, accoltellata dall’ex compagno il giorno della vigilia di Natale a Bologna.

L’intervenuto dell’uomo fermato per strada ha consentito di salvare la vita della 25enne, colpita con le forbici dieci volte dall’ex. Il racconto drammatico di quanto accaduto il 24 dicembre scorso emerge dagli interrogatori dei testimoni, primi fra tutti i figli, citati dall’edizione bolognese de Il Corriere della Sera.

Già alle 7.51 di mattina, la donna aveva contattato il padre per chiedere aiuto. L’ex compagno forse sotto l’effetto di stupefacenti, si era recato nel bed and breakfast in cui lei aveva trovato una sistemazione temporanea con i figli, in attesa della ristrutturazione dell’appartamento che le era stato assegnato dai servizi sociali: “non se ne vuole andare, sta facendo casino”.

Nei minuti successivi, tra una telefonata della figlia e una videochiamata con il nipote, l’uomo ha assistito all’aggressione subita dalla figlia, sentendo le urla durante la colluttazione, mentre il bambino di otto anni scappava dal portone per cercare aiuto.

“Mamma urlava a papà che con un filo fingeva di strozzarsi. Poi ha iniziato a tirare i capelli alla mamma. E con le forbici ho visto che colpiva la mamma. La colpiva alla schiena e ho visto che aveva un colpo in testa”, ha raccontato agli inquirenti il bambino, il più grande dei tre figli. Dopo una lite l’uomo, secondo il bambino, “si dava dei colpi sulle braccia” mentre la madre cercava di fermarlo. “Poi lui è andato in bagno e con l’asciugamano cercava di strozzarsi”, ha detto, raccontando che la madre continuava a intervenire.

“Poi ha preso l’asciugamano e ha cercato di strozzare la mamma. Ha visto le forbici nel lavandino e l’ha accoltellata”, ha aggiunto. “L’ha tirata per i capelli, colpita con i pugni, buttata a terra e colpita con le forbici con circa dieci colpi. Io gli tiravo dei pugni ma non smetteva”.

Dopo l’aggressione l’uomo, cittadino marocchino, ha cercato di darsi alla fuga, rubando anche un’auto, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine e portato in carcere. Il giudice ha confermato l’arresto, descrivendo l’episodio come “l’epilogo gravissimo” di “un’annosa situazione di disagio”.

Già nel 2019 la donna aveva infatti ritirato una denuncia per maltrattamenti nei confronti per timore di ritorsioni. “L’indagato ha già dimostrato in precedenza la tendenza alla commissione di reati violenti sempre legati alla sfera dell’affettività”, ha dichiarato il gip, che ha citato la lunga serie di accessi al pronto soccorso da parte della vittima, iniziata nel 2013.